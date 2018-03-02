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"Врачи без границ" свернули работу в нигерийском городе, где убиты гуманитарные работники

Общество
2 марта, 23:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Организация эвакуировала 22 международных и местных сотрудника из города Ранн

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ТАСС, 2 марта. Международная организация "Врачи без границ" приостановила свою деятельность в городе Ранн, где накануне при атаке боевиков были убиты гуманитарные работники. Об этом сама организация сообщила в пятницу на своем сайте.

"После жестокой атаки, совершенной в городе Ранн в четверг 1 марта, организация "Врачи без границ" приостановила предоставление медицинского обслуживания в городе и эвакуировала 22 международных и местных сотрудника. По-прежнему остается неизвестным, сколько человек убиты и сколько пострадали", - говорится в заявлении.

По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного в четверг вечером предположительно боевиками из радикальной группировки "Боко харам", убиты 11 человек, в том числе трое гуманитарных работников.

"Врачи без границы" предоставляют медицинские услуги населению Ранна с января 2017 года.

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