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Более 5 тыс. человек посетили третий региональный чемпионат WorldSkills Russia в Дагестане

Общество
2 марта, 23:52 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, марта. /ТАСС

Победители регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia войдут в сборную республики, которая выступит на VI Национальном чемпионате в Южно-Сахалинске

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МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Третий региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia завершился в Дагестане, торжественная церемония закрытия его прошла в пятницу в Доме дружбы в Махачкале. Участниками и зрителями чемпионата стали более 5 тыс. человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы координационного центра WorldSkills Russia в Дагестане Апай Ханарсланова.

"Более 5 тыс. человек посетили мероприятия третьего регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Дагестане, который проходил с 27 февраля по 2 марта. В состязаниях приняли участие более 300 конкурсантов и экспертов из Дагестана, Кубани, Астраханской области, Москвы, Чебоксар, Симферополя и Йошкар-Олы", - сказала Ханарсланова.

По ее словам, с 27 февраля по 1 марта на конкурсных площадках, находившихся в различных городах республики - Махачкале, Каспийске, Буйнакске и Кизляре - проходили соревнования по 27 компетенциям. Среди них и новые компетенции - фотография, прикладная эстетика, обувное дело, шашлычное дело и т. д.

"Сложилась хорошая система, которая дала возможность перейти на такое количество компетенций. Это говорит о том, что министерство труда, министерство образования и другие министерства и ведомства уделяют этому мероприятию огромное внимание, потому что это будущее нашей молодежи и нашей республики", - сказал на церемонии закрытия чемпионата врио министра труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов.

Победители войдут в сборную

Более 80 участников стали победителями и призерами чемпионата. Им торжественно вручили медали, дипломы и денежные сертификаты от организаторов и ценные призы от спонсоров соревнований. Церемонию награждения дополнили концертной программой. Для зрителей выступил Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", дагестанские команды КВН, а также популярные исполнители республики.

"Победители регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia войдут в сборную Дагестана, которая представит нашу республику на VI Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia 2018 в Южно-Сахалинске", - сообщила собеседница ТАСС.

Организатором чемпионата выступило министерство труда и социального развития Дагестана при поддержке правительства республики.

WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям.

Соревнования на третьем чемпионате прошли по 24 основным компетенциям, среди них - электромонтаж, ювелирное дело, графический дизайн, ресторанный сервис, туризм, поварское дело, кирпичная кладка, токарные работы на станках ЧПУ, технология моды, преподавание в младших классах.

Кроме того, в качестве презентационных в программу чемпионата включили такие компетенции, как фотография, прикладная эстетика, шашлычное дело и обувное дело. А также четыре детские компетенции (JuniorSkills) - мобильная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами, промышленный дизайн, разработка виртуальной и дополненной реальности.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

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