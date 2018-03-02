Топилин считает, что ставка страхования от безработицы в России не должна превышать 1%

КОСТРОМА, 2 марта. /ТАСС/. Минтруд планирует вернуть в Россию страхование от безработицы, ставка страховых отчислений не должна превышать 1%. Об этом сообщил в пятницу журналистам во время поездки в Кострому министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Страхование от безработицы - обычный стандарт, который применяется в большинстве стран, у нас такой системы сейчас нет, хотя она была в 90-е годы. Если мы стремимся к общемировой практике - это страхование. Я говорю своим коллегам - договоритесь о тарифах. Не нужен большой тариф, нужен где-то до процента", - сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что Минтруд рассматривает возвращение к системе страхования от безработицы, которая действовала до 2001 года.

С 1991 по 2001 годы пособия выплачивались из средств специально созданного внебюджетного Государственного фонда занятости населения (ГФЗН) РСФСР (позже - РФ). В 1992 году ставка отчислений работодателя составляла 1% от начисленной оплаты труда, в 1993-1996 годы - 2%, затем в 1996-2001 годы - 1,5%.