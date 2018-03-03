Всебурятский диктант напишут в регионах России, Монголии, Китая, Польши и Турции

ЧИТА, 3 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Четвертый всебурятский диктант "Эрдэм" ("Знание") пройдет в субботу в регионах России, Монголии, Китая, Польши и Турции, сообщила ТАСС пресс-секретарь читинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Эрмине Арутюнян.

"В этом году диктант в России напишут на 56 площадках, которые расположатся по всей стране: от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Знания бурятского также проверят в Монголии, Китае и Турции. Впервые к акции присоединится бурятская диаспора из Польши", - сказала Арутюнян.

Участниками диктанта могут стать все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для тех, кто не сможет написать текст диктанта очно, его организуют в режиме онлайн. Все участники акции получат именные сертификаты.

Всебурятский диктант "Эрдэм" - образовательная акция, которая проводится по аналогии с "Тотальным диктантом". Текст диктанта остается в секрете до дня акции, пока лишь известно, что он принадлежит одному из знаменитых авторов бурятской литературы. Цель акции - привлечь внимание к вопросам сохранения бурятского языка. В этом году она приурочена к празднованию Нового года по лунному (восточному) календарю - Сагаалгана.

В 2015 году "Эрдэм" стал лауреатом региональной премии "Гражданская инициатива" в номинации "Наш общий дом Россия". Инициатором акции выступает читинский филиал РАНХиГС, она организована при поддержке правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа.