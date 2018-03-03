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Почести участникам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов отдадут в Петербурге

Общество
3 марта, 0:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, марта. /ТАСС

Память участников войны почтят панихидой в Императорской усыпальнице Петропавловского собора

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Память участников Русско-турецкой войны 1877-1878 годов почтут в Санкт-Петербурге в субботу по случаю 140-летия заключения Сан-Стефанского мирного договора. Мероприятия откроются панихидой в Императорской усыпальнице Петропавловского собора.

"Петербург с этим связан, наверное, больше всего, потому что здесь покоятся великие герои этой войны - герои Плевны генерал Владимир Добровольский и полковник Федор Ушаков, герой Шипки Валериан Дерожинский, который там и погиб, освободитель Болгарии генерал Аполлон Циммерман. Даже будущий император Александр III был главой Рущукского отряда и участвовал в той войне", - рассказал ТАСС один из организаторов мероприятия, член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев.

Помимо панихиды в Петропавловском соборе, который, по словам Дервенева, по этому случаю откроет двери на час раньше обычного, литии (заупокойные молебны) по всем воинам, участвовавшим в Русско-турецкой войне, пройдут также в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

Позднее у расположенного недалеко от собора памятника в честь подвигов русских войск, принимавших участие в войне 1877-1878 годов, - Колонны Славы - состоится торжественное построение и прохождение подразделений Росгвардии. Мероприятия пройдут при поддержке городских комитетов по культуре и по внешним связям, а также Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата Русской православной церкви.

История победы

Россия решила встать на защиту Болгарии и начать войну с турками после того, как ими было жестоко подавлено Апрельское восстание 1876 года, а Константинопольская конференция великих держав, которая предложила проект мирного решения Восточного вопроса (проходила с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 года), завершилась безрезультатно.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Османской империи. Русским войскам удалось успешно форсировать Дунай, захватить Шипкинский перевал и после пятимесячной осады принудить к капитуляции армию Осман-паши в Плевне. Затем последовал разгром турецких войск, прикрывавших Константинополь. Потери российской армии в той военной кампании, по разным данным, составили от 20 до 30 тыс. человек.

Сан-Стефанский договор признавал независимость Сербии, Черногории и Румынии и увеличивал их территорию, Босния и Герцеговина образовывали автономную область, а территория Болгарии была полностью освобождена от Османского ига. 3 марта в Болгарии по этому случаю ежегодно отмечается государственный праздник.

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