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Медведев выразил соболезнования премьеру Азербайджана в связи с пожаром в Баку

Общество
3 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В результате ЧП погибли 25 человек

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Азербайджана Артуру Раси-заде в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку. Об этом сообщила в субботу пресс-служба российского кабмина.

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"От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Пожар в наркоцентре в Баку произошел в пятницу утром. В момент пожара в здании находились более 200 человек, 55 из них - непосредственно в горящем корпусе, из которого были спасены 30 человек. В результате пожара погибли 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки в электросети здания.

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Персоны
Раси-заде, Артур Таир оглы Медведев, Дмитрий Анатольевич
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