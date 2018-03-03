Медведев выразил соболезнования премьеру Азербайджана в связи с пожаром в Баку

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Азербайджана Артуру Раси-заде в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку. Об этом сообщила в субботу пресс-служба российского кабмина.

"От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Пожар в наркоцентре в Баку произошел в пятницу утром. В момент пожара в здании находились более 200 человек, 55 из них - непосредственно в горящем корпусе, из которого были спасены 30 человек. В результате пожара погибли 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки в электросети здания.