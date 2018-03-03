В Саудовской Аравии впервые расписали фасады домов граффити

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 марта. /ТАСС/. В Саудовской Аравии в городе Эль-Хубар шесть зданий расписали граффити. Как сообщила газета Arab News, это первый подобный проект на территории королевства.

Свыше двадцати мастеров украшали фасады домов на протяжении десяти дней. На некоторых рисунках присутствуют изображения людей, что запрещено нормами ислама. Организатором выставки уличного искусства стал владелец местной картинной галереи Мадави аль-Баз. Финансовую поддержку проекту оказала саудовская принцесса Абир бинт Фейсал Аль Сауд.

"Я стремился предоставить саудовским художникам возможность показать свои таланты", - сказал аль-Баз. По его словам, многие люди приходят к преобразившимся домам, чтобы полюбоваться работой художников и сделать фотографии на память. Проект вызвал интерес и в других районах, так что в будущем можно надеяться на перемены в облике всего города. Саудовские художники готовы пойти еще дальше, Аль-Баз уверен, что он и его единомышленники оставят свои произведения во многих городах страны.

Саудовская Аравия долгое время считалась самой консервативной мусульманской страной в мире. Однако с недавних пор там происходят значительные перемены в самых разных сферах жизни, жесткие ограничения уходят в прошлое. Уже состоялись первые публичные концерты, на очереди - открытие после долгих лет перерыва кинотеатров. До этого саудовцы тратили миллиарды долларов в год на то, чтобы выехать за границу ради просмотра нового фильма - в Дубай или Бахрейн. Теперь же предполагается, что жители королевства, половина которых моложе 25 лет, будут тратить деньги у себя дома.