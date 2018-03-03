В Москве стартовал первый переезд в рамках программы реновации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Первый переезд в рамках программы реновации стартовал в Москве. Он начался с трех домов на улице Федина в районе Северное Измайлово Восточного административного округа (ВАО), сообщила в субботу журналистам заместитель префекта ВАО Наталия Голованова.

СПЕЦПРОЕКТ Москва без пятиэтажек Все о проекте реновации жилья в Москве

"Начался первый переезд в рамках программы реновации в Москве. Он начался с трех домов на улице Константина Федина", - сказал она.

По ее словам, пенсионерам и переселенцам, оказавшимся в сложной ситуации, помогают с переездом столичные власти: грузчики грузят коробки с мебелью и перевозят в новый дом. В настоящий момент идет переезд в новый дом на 5-й Парковой улице, д. 62Б, сообщила заместитель префекта.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки, это почти 70% жилого фонда такого типа в Москве.