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МЧС предупредило об ожидаемом подъеме уровня рек в предгорьях Крыма

Общество
3 марта, 12:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, марта. /ТАСС

В регионе действует штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Подъем уровня рек до 1,5 м ожидается в предгорьях Южного берега Крыма (ЮБК), экстренное предупреждение об этом передало в субботу главное управление МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение: во второй половине суток 3 марта 2018 года на реках северного предгорья ЮБК ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи реки, не подходить непосредственно к водному потоку.

В регионе действует штормовое предупреждение: в южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные дожди, в горах сильный снег, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица.

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