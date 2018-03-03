Гостиницы из черного списка Ростуризма снижают цены на время ЧМ-2018

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Большинство российских отелей, которые, по данным Ростуризма, необоснованно завысили цены на проживание в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), снижают их после предупреждений со стороны контролирующих структур, рассказали ТАСС представители туристической отрасли городов, принимающих чемпионат.

По их мнению, отельерам выгоднее привести цены в соответствие с нормативами, чем платить предусмотренные законодательством штрафы. Власти городов, принимающих матчи чемпионата мир, уверяют, что дефицита мест не ожидается, вместе с тем, согласно сервисам бронирования и данным отелей, загрузка гостиниц на дни соревнований уже высокая.

Накануне Ростуризм опубликовал очередной, третий по счету черный список гостиниц, необоснованно завышающих цены на размещение в период проведения ЧМ-2018. В новый список вошли 23 отеля в Москве, Петербурге, Волгоградской, Калининградской и Ростовской областях. В первых двух списках, опубликованных в конце января и середине февраля, фигурировали 41 и 69 гостиниц соответственно.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов пояснял, что в черные списки попадают отели, не выполняющие постановление правительства №89, которое определяет предельный уровень цен на размещение в отелях в период ЧМ-2018.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Технические ошибки и допуслуги

Представители туристической отрасли объясняют попадание в черные списки техническими ошибками и рядом других факторов. В частности, председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев предположил, что ошибки произошли в системах бронирования.

"Скорее всего, завышения, которые были обнаружены, - техническая ошибка системы бронирования отеля. Поэтому здесь нельзя говорить о каких-то систематических нарушениях со стороны отелей", - сказал Мушкарев ТАСС. Он уточнил, что номерной фонд 26 отелей и хостелов Петербурга, попавших с начала года в черный список Ростуризмома, составляет в общей сложности 600 номеров, это менее 1% от общего номерного фонда города.

"Чересчур задирать цены гостиницам самим невыгодно. Если смотреть в перспективу, чемпионат мира закончится, болельщики разъедутся и в следующий раз уже не вернутся в такой негостеприимный отель", - добавил собеседник агентства.

О том, что завышение цен в гостиницах, скорее всего, не является умышленным, говорят и в Волгограде. По словам замглавы областного комитета культуры Оксаны Маргиани, отельеры на сайтах своих гостиниц указывали цены за проживание в номерах различных категорий, включая в эти цены дополнительные услуги - трансферт, полный пансион, экскурсионное обслуживание и другие. При этом стоимость самого проживания в номерах на время ЧМ-2018 не превышала нормативов, установленных постановлением правительства РФ.

В новом списке Ростуризма оказалась только одна волгоградская гостиница - отель Lime категории "без звезд", в то время как ранее в завышении цен были замечены еще девять отелей города. По словам начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора Виталия Осадчего, сейчас ведомство проводит проверку. "Признаки нарушения постановления правительства уже выявлены, остались процессуальные моменты: цена номера завышена на 56%, сейчас проживание в одноместном номере составляет 3,2 тыс. рублей, на время ЧМ-2018 - 5 тыс. рублей", - рассказал Осадчий ТАСС. В самой гостинице ТАСС сообщили, что после посещения сотрудников Роспотребнадзора "все приведено в соответствие, вопрос разрешился".

Отелей из Саранска в списке Ростуризма нет. Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС замминистра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Марина Жулина, власти региона ведут еженедельный мониторинг цен в гостиницах. По ее словам, в ходе мониторинга иногда выявляются недочеты в работе гостиниц, но "это скорее непонимание трактовки законодательства, нежели умышленное завышение цены".

Гостиницы снижают цены

Большинство гостиниц, попав в черные списки, стараются снизить цены, не дожидаясь официальных санкций со стороны контролирующих структур. "После того, как проверяющие выявили, что гостиница "Тоника" в Самаре завышала цены за проживание, все нарушения были устранены. Как только факт был вскрыт, они сразу поменяли цены на всех сайтах бронирования, перед клиентами извинились, изменили цены брони на более низкие, которые им положены", - рассказала ТАСС представитель департамента туризма Самарской области.

По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, после предупреждения ведомства удалил завышенный прайс и собственник гостиницы "Галерея Парк Волгоград" - ранее указанная на сайте отеля стоимость проживание в "президентском люксе" во время ЧМ-2018 доходила до 130 тыс. рублей, это примерно в 20 раз выше обычной стоимости.

"Роспортебнадзор выставляет требования откорректировать уровень цен в определенный срок, далее составляются протоколы об административных правонарушениях, сумма штрафа очень большая. По опыту проведения Олимпиады в Сочи мы знаем, что собственники, понимая, что им грозит, сразу приводят цены в соответствие", - сказал ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат, добавив, что по состоянию на 1 марта в Сочи случаи завышения цен были выявлены в восьми объектах размещения.

Штрафы, о которых говорит Доморат, для должностных лиц достигают 50 тыс. рублей, а для юридический лиц - двукратного размера суммы выручки, полученной сверх установленного законом максимума.

Тем не менее, по данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, только за последнюю неделю в регионе оштрафовало 29 отелей и гостиниц, поданы иски в суд. Как рассказал ТАСС представитель ведомства, максимальное превышение - более чем в два раза - было зафиксировано у трехзвездочного клуб-отеля "Белый пляж" в Анапе, где цена двухместного номера высшей категории на сервисе Booking.com составляла 10 тыс. рублей против установленных максимальных 4 750 рублей. Администратор отеля сообщила ТАСС, что цена "уже должна быть исправлена".

Однако владельцы некоторых отелей, попавших в черный список, не соглашаются с выводами контролирующих структур и готовы отстаивать свою правоту в суде. Например, представители отеля "Рамада" в Екатеринбурге заявили, что намерены опротестовать решение Роспотребнадзора о наложении штрафа, так как "цены на номера "люкс" не превышают установленного максимума, мало того, они намного ниже". Всего управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало в феврале семь гостиниц, в которых превышение цен на период ЧМ-2018 составило от 6% до 193%.

Дефицита не будет

Власти городов, принимающих матчи ЧМ-2018, говорят, что дефицита мест в гостиницах во время чемпионата не ожидается, поэтому завышать цены у отельеров нет оснований.

В администрации Волгоградской области сообщают, что в регионе насчитывается 314 гостиниц общей вместимостью более 21 тыс. человек, что полностью соответствует требованиям ФИФА к городам проведения ЧМ-2018. Не ждут проблем с размещением болельщиков и Сочи. "Дефицита мест нет, Сочи сейчас может единовременно разместить более 200 тыс. туристов. Если мы даже поймем, что наши основные гостиницы не справляются с наплывом болельщиков, то будем расселять гостей в Лазаревском районе... [где] много сезонных объектов размещения, которые достаточно комфортабельны", - говорит начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

По словам члена правления Сочинского делового клуба, гендиректора туроператорской компании "Ривьера-Сочи" Бэллы Тарасовой, сейчас свободные места есть в отелях всех категорий - от пятизвездочных до частных мини-гостиниц.

"У индивидуальных болельщиков и мини-групп спрос больше на комфортабельное проживание. Многие даже стремятся поселиться в тех самых фешенебельных отелях, где будут жить их любимые команды футболистов. Большинство гостей чемпионата выбирают ... отели рядом со стадионом "Фишт", где будут проходить матчи, но с более адекватной ценой. Больше всего заявок, которые реально подтверждены и оплачены, на двух- и трехзвездочные отели в центре Сочи", - рассказала Тарасова ТАСС, добавив, что большинство гостиниц не завышают цены на период ЧМ-2018.

При этом мексиканский журналист Алан рассказал ТАСС, что трудности с бронированием в Ростове-на-Дону все же возникают. Он собирается приехать в этот город, так как там будет играть сборная Мексики.

"Забронировать в Ростове-на-Дону номер в отеле или хостеле на время чемпионата очень сложно. Мне сказали, что их почти не осталось, а то, что есть - это очень дорого. Сейчас не знаю, как быть. Наверное, придется остаться у знакомых журналистов на ночь, потому что уже опоздал, надо было заранее позаботиться об этом", - рассказал он ТАСС.

Мест осталось мало

По данным одного из популярных сервисов бронирования, сейчас практически во всех городах проведения ЧМ-2018 на дни матчей забронировано более 70% от общего количества предлагаемых мест. Например, в Сочи на 15 июня, в день матча Португалии и Испании, занято 78% мест, доступны 282 варианта, при этом цены варьируются от 200 рублей (в хостеле) до 110 тыс. рублей.

В Петербурге в день матча Россия - Египет (19 июня) свободны 22% от общего количества мест размещения (почти 1,3 тыс. вариантов), поселиться в хостеле можно за 300 рублей.

Как пояснил ТАСС вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, можно выделить два вида бронирования: корпоративное, когда отели бронируются командами и организаторами, и самостоятельные. По первой категории загрузка "уже сегодня достигает 90%, и самостоятельные - порядка 25-30%". По его словам, основная часть туристов, приезжающих летом в Петербург, бронируют гостиничные номера с апреля, поэтому нынешняя ситуация типична для этого времени года.

В Волгограде цены на проживание в дни матчей чемпионата начинаются от 3,7 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону на день матча Бразилия - Швейцария (17 июня) все еще можно найти вариант размещения от 1 тыс. рублей. При этом, например, на день встречи сборных Южной Кореи и Мексики (23 июня) самый дешевый вариант размещения составляет 24,5 тыс. рублей, в ростовских отелях, хостелах и гостевых домах на эту дату забронировано 92% мест.

По данным сервисов бронирования, в Самаре в дни игр можно найти номера стоимостью в среднем от 2 тыс. рублей (хостелы и апартаменты), отель категории "три звезды" обойдется болельщикам в сумму от 9 тыс. до 24 тыс. рублей за человека. Прим этом, например, на 2 июля, когда назначены игры четвертьфинала, мест осталось немного - по два-три номера в отеле.

В трех трехзвездочных отелях Казани ТАСС сообщили, что мест осталось мало, а в некоторые дни их нет вообще. В одном из них с 15 по 20 июня мест нет, а цена стандартного одноместного номера с 21 по 26 июня обойдется в 7,1 тыс. рублей с человека, в другом отеле - в 9,6 тыс. рублей.