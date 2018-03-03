Более 25 человек погибли в Польше от переохлаждения за неделю морозов

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Число жертв морозов продолжает расти в Польше. На протяжении всей уходящей недели территория страны находилась под влиянием холодных воздушных масс из Скандинавии. Температура воздуха даже днем редко поднималась выше минус 10 градусов, а ночью держалась на уровне минус 20, местами почти достигая 30-градусной отметки.

На официальном сайте полиции Польши сообщается в субботу, что за минувшие сутки от переохлаждения в стране погибли три человека. Ранее 1 марта трагическую статистику пополнили еще две жертвы морозов. Всего за неделю холодов, которые обрушились на республику 23 февраля, погибли 26 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства страны в связи с морозами уже несколько дней подряд не отменяет предупреждение об опасности первого уровня. Оно действует по всей территории страны. Тем временем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни холода отступят.