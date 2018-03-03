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Тверская область выделила Ржеву 5 млн рублей на обустройство военного кладбища

Общество
3 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В городе проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения от немецкой оккупации

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тверские власти к 75-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков выделили городу воинской славы 5 млн рублей для благоустройства мемориального кладбища советских воинов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В субботу во Ржеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения от немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны. За 17 месяцев захватчики уничтожили большую часть домов, социальных учреждений и промышленных предприятий в городе. Одним из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны стала Ржевская битва, в ходе которой Красная армия и гражданское население понесли огромные потери - около 1 млн советских солдат и офицеров, десятки тысяч мирных жителей.

"В связи с юбилеем освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков из бюджета Тверской области выделено 5 млн рублей. В районном центре запланировано благоустройство мемориального кладбища советских воинов", - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, который вместе жителями области принял участие в памятных мероприятиях, бои подо Ржевом имели особое значение для прорыва блокады Ленинграда и для победы под Сталинградом. "Мы сердечно благодарим ветеранов войны, тружеников тыла за великий подвиг ради свободы и независимости нашей родины", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

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