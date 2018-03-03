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Путин в "Лужниках" вместе со спортсменами исполнил гимн России

Общество
3 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты отметил, что исполнение гимна на Олимпиаде в Пхенчхане было запрещено для российских спортсменов

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ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России Владимир Путин вместе со своими сторонниками на митинге в "Лужниках" в субботу исполнил гимн страны, отметив, что его исполнение на зимней Олимпиаде в Пхенчхане было запрещено для российских спортсменов.

"Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!" - предложил Путин.

Вместе с многотысячным стадионом и собравшимися на сцене спортсменами и артистами Путин исполнил гимн России.

Путин поблагодарил всех за поддержку и обратился с пожеланием: "Храни вас Господь!"

На Олимпиаде в Пхенчхане в феврале по решению МОК российские спортсмены были лишены права использовать национальную символику и исполнять гимн страны. Тем не менее, сборная по хоккею, завоевав золотую медаль, исполняла гимн РФ, хотя в качестве музыкального сопровождения звучала мелодия олимпийского гимна.

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