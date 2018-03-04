300 метров до новой жизни: как проходят первые переезды по программе реновации

Москвичи начали менять пятиэтажки на новостройки: 3 марта первые три семьи переехали в рамках программы реновации. Всего пока выдано более 30 комплектов ключей от новых квартир. Рассказываем, как люди, десятилетия прожившие в хрущевках, прощаются со старыми домами и обустраиваются в новом.

"Другие варианты мы даже не смотрели"

"Тут грузовик дают на целый день — сколько надо рейсов, столько и сделает", — говорит женщина соседям. Те, впрочем, уже забили вещами багажник своей легковушки. Имущество здесь перевозят за счет властей, а грузчиков можно попросить помочь что-то разобрать или собрать. Но часть вещей жители начали перевозить сами, как только получили ключи. Благо от старого дома до нового — не больше 300 метров. "Если бы переезжали в чужой район, было бы тяжеловато, — говорит Антонина Ботякова. — А так — и соседи те же, и магазины". Как будто и не переезжали никуда — просто квартира стала больше и лучше.

Развернуть В новой квартире Антонины Ботяковой — большая кухня и высокие потолки © Сергей Савостьянов/ТАСС В новой квартире Антонины Ботяковой — большая кухня и высокие потолки © Сергей Савостьянов/ТАСС

Семья Ботяковых — Антонина, ее муж и два сына — жила в хрущевке на улице Константина Федина (район Северное Измайлово) больше сорока лет. "Здесь тепло, батареи чугунные, — говорит сын Антонины Александр. — Но проводка уже старая, да и сантехникой тоже проблемы пошли". Поэтому возможности переехать в новостройку они обрадовались, хотя сами этого не планировали.

В метраже выиграли не сильно: 56 квадратных метров против 45. Зато в новой квартире большая кухня, просторный коридор и высокие потолки. "Другие варианты даже не смотрели, — говорит Антонина. — Не было никаких мелочей, которые бы не понравились. И не было желания выбирать что-то получше".

Единственное, о чем попросили специально — чтоб этаж был не слишком высокий. В старом доме Ботяковы жили на пятом этаже, в новом — на седьмом. Но теперь у них есть лифт. "Больше всех был рад муж: он инвалид, и ему было тяжело спускаться и подниматься пешком, — говорит Антонина. — Лишний раз погулять не мог выйти".

Развернуть Власти помогают людям переезжать: все работы для переселенцев — бесплатные © Сергей Савостьянов/ТАСС Власти помогают людям переезжать: все работы для переселенцев — бесплатные © Сергей Савостьянов/ТАСС

Перевозить вещи Ботяковы начали, как только получили ключи — еще в феврале. Сейчас в новой квартире уже есть посуда и часть мебели. Даже шторы повесить успели. Но домом ее пока не называют. "Я пока на распутье: не знаю, где чувствую себя дома, — говорит Антонина. — И ключи от старой квартиры только сегодня отдам".

"Из окна салют виден, как на ладошке"

"А вот этот бочонок с капустой! Второй бак за день перевозим, — смеется Алексей Быстрицкий. — Там капуста квашеная и яблоки, я сам все делаю. Яблоки нужны свежие зеленые — их вместе с капустой шинкую... 40 кг сделал, у нас капуста хорошо идет".

Среди менее оригинальных вещей, которые Быстрицкие перевозят в новостройку, — 12 коробок книг и огнетушитель. Несколько шкафов и хрусталь уже перевезли. "Надо еще котяру найти, где-то спряталась, — говорит Ирина Быстрицкая. — Без кошки не пойдем!"

Развернуть Ирина Быстрицкая прощается со старой квартирой, в которой прожила больше полувека © Сергей Савостьянов/ТАСС Ирина Быстрицкая прощается со старой квартирой, в которой прожила больше полувека © Сергей Савостьянов/ТАСС

Семья Быстрицких прожила в маленькой двушке 57 лет. У супругов двое детей, и они хотели получить квартиру побольше. "Но встать в очередь на улучшение жилищных условий мы не смогли: у нас оказались лишние 40 см площади", — говорит Алексей.

Общая площадь старой квартиры — 44,7 квадратных метра. А новой — 63. Там есть кладовка, широкий коридор и большая кухня. В старой квартире кухня крохотная: можно, не вставая из-за стола, взять чайник с плиты. "Удобно, конечно", — смеется Алексей. Но кухня, в которой два человека могут разминуться, не задев друг друга — все же куда удобнее.

О скором переезде жильцы улицы Константина Федина узнали в начале февраля. "И народ хлынул к магазину — собирать коробки из-под выгруженного товара, — смеется Ирина. — А где их брать-то? Если б они продавались…" 20 февраля получили ключи и сразу стали упаковываться. Много вещей просто выкинули: "Хотелось подогнать контейнер к подъезду — столько пришлось выносить".

Собрать в коробки всю свою жизнь, конечно, непросто. "Здесь дети родились. Жалко, конечно", — говорит Ирина. Зато новая квартира у супругов всегда будет ассоциироваться с внуком: как раз в день переезда Быстрицкие впервые стали бабушкой и дедушкой.

Развернуть Алексей Быстрицкий говорит, что из окна его нового дома 23 февраля был отлично виден салют © Сергей Савостьянов/ТАСС Алексей Быстрицкий говорит, что из окна его нового дома 23 февраля был отлично виден салют © Сергей Савостьянов/ТАСС

Супруги планируют перекрасить стены в коридоре и на кухне, но комнаты трогать не будут: "Они чистенькие, хорошенькие". Балкон пока используют как холодильник. А 23 февраля из окна смотрели салют. "Он виден был, как на ладошке! — говорит Алексей. — У нас же теперь одиннадцатый этаж вместо пятого".

Если приглядеться, из окна можно увидеть Москву-Сити. "А еще там виднеется башня, шпиль. И там рубиновая звезда горит, — рассказывает хозяин. — Ну, я думаю, это не Кремль… Хотя кто его знает! Но мы разберемся, время у нас есть". Этого времени у Быстрицких — вся оставшаяся жизнь.

Бэлла Волкова, Юлия Ермилова, Ольга Махмутова