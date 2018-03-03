Любители зимнего плавания из 11 стран приехали в Петербург на Кубок Большой Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Международные соревнования по зимнему плаванию Кубок Большой Невы собрали в Санкт-Петербурге 148 гостей из 11 стран и 15 регионов РФ. Заплывы проходили в специально вырубленном в невском льду бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, рассказал ТАСС организатор соревнований, директор Федерации зимнего плавания города Роман Каркачев.

"Приехали участники из 11 зарубежных стран и 15 регионов России. Большая команда из Бельгии - 22 человека, Дании - 10 человек, команда Аргентины, команда США, Финляндии, Эстонии, Словакии, Швейцарии и других стран", - рассказал Каркачев.

Преодоление себя

Как подчеркивают спортсмены, зимнее плавание и моржевание - это два совершенно разных увлечения. Пловцы не просто погружаются в холодную воду, но проплывают дистанции на время, как и в других спортивных дисциплинах.

"Плавание в холодной воде - это просто поразительно. Это дает тебе приятные ощущения в теле и очищает твой разум. Каждый раз, когда ты идешь в холодную воду, ты получаешь ощущение победы, ты побеждаешь самого себя, ты видишь темную холодную воду и спрашиваешь себя: "Могу ли я это сделать?", а потом ты заходишь в нее и получаешь это чувство победы", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной ассоциации зимнего плавания Мария Юрье-Коскинен из Финляндии, принявшая участие в петербургских заплывах.

В субботу участники, самому молодому из которых 12 лет, а самому пожилому - 78, соревновались в плавании различными стилями на дистанциях 25, 100 и 200 метров. Спортсмены с ограниченными возможностями выступили в отдельной категории. Среди них дистанцию преодолела представительница Дальнего Востока Наталья Табачинская - она участвует в соревнованиях с 2016 года, у нее нет одной руки.

"Я сегодня плыла 25 метров брасом, вода непривычная - пресная, мы в соленой воде обычно плаваем, - поделилась она впечатлениями с корр. ТАСС. - Я попала в зимнее плавание совершенно случайно, пришла в бассейн, там по счастливой случайности встретила своего тренера, она же реабилитолог и занимается с инвалидами. На следующий год меня пригласили поучаствовать в этапе Кубка мира во Владивостоке, мы начали тренироваться с лета и до ноября месяца, так и попала в зимнее плавание".

За медалями и историей

Как признаются зарубежные и российские участники, они прибыли в Петербург не только за наградами, но и для того, чтобы посмотреть на достопримечательности Петербурга.

"Две участницы из Сан-Франциско захотели приехать сюда из-за истории Санкт-Петербурга, чтобы скомбинировать спорт с интересом к истории страны. Это очень захватывающе - иметь возможность плыть и видеть Исаакиевский собор, Эрмитаж, Петропавловскую крепость. Я очень надеюсь, что этот чемпионат будет продолжаться в будущем, и я уверена, что мы вернемся в следующем году. Это абсолютно великолепно - вода в Неве очень холодная, но атмосфера здесь очень теплая", - заявила Юрье-Коскинен.

Главная награда - Кубок Большой Невы, который разыгрывался среди команд в эстафетных соревнованиях, достался также гостям города. Его выиграли представители Московской областной федерации закаливания и зимнего плавания, опередив, в частности, петербургскую команду. Всего за субботу и воскресение будет разыграно 88 комплектов наград.