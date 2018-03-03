Московских автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Проезд по московским дорогам может быть затруднен из-за метели, гололедицы и снежных заносов. Об этом в субботу сообщил информационный центр Транспортного комплекса города Москвы, призвав автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.

"В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве сильный снег, метель и ветер с порывами до 15 м/с.