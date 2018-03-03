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Московских автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Общество
3 марта, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Гидрометцентр прогнозирует в Москве сильный снег, метель и ветер с порывами до 15 м/с

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Проезд по московским дорогам может быть затруднен из-за метели, гололедицы и снежных заносов. Об этом в субботу сообщил информационный центр Транспортного комплекса города Москвы, призвав автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.

"В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве сильный снег, метель и ветер с порывами до 15 м/с.

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