Первый Форум русско-американской молодежи открылся в Орландо

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первый Всеамериканский общественный, культурно-гуманитарный форум русско-американской молодежи открылся в субботу в городе Орландо (штат Флорида). В нем принимают участие более 70 человек - представители молодежных общественных организаций, ассоциаций, социальных групп и студенческих клубов США. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала Анна Кирьякова - президент общественной организации "Русско-американский общественный центр Флориды", учредившей форум.

Народная дипломатия между Россией и США

По ее словам, участники представляют более 20 различных организаций и движений русско-американской молодежи из разных городов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Флориды, Иллинойса, Калифорнии, города Сиэтл (штат Вашингтон) и Вашингтона (округ Колумбия).

"Наша основная цель, - пояснила Кирьякова, - определить перспективы развития русско-американского молодежного движения в США, организаций соотечественников. Форум уникален тем, что объединил сразу несколько категорий молодых людей (в возрасте от 18 до 35 лет), проживающих в настоящее время в стране. Это - как коренные американцы, студенты, которые только изучают русский язык, русскую культуру и имеют большой интерес к познанию России, так и русскоязычные молодые люди, желающие не забывать об исторических корнях, помнить свою культуры, родной язык и продвигать их на территории США". Именно поэтому форум проводится сразу на двух языках - английском и русском.

"Мы хотим определить направления сотрудничества в гуманитарных проектах, нацеленных на продвижение русского языка и культуры, развивать народную дипломатию между Россией и США, укреплять историческое наследие, память о военной истории - чтобы люди знали настоящие, реальные факты, а не интерпретацию исторических событий", - подчеркнула учредитель форума. Предполагается, что его участники утвердят совместный план работы молодежных организаций на ближайшие два года, рассмотрят проекты укрепления связей между городами-побратимами двух стран, а также обсудят возможность обучения в российских вузах иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

Совместное безопасное будущее

По словам Кирьяковой, в настоящее время среди молодых американцев, студентов наблюдается большой интерес к изучению России и всего, что с ней связано - языка, культуры, истории. "Такой же интерес, и очень сильный, есть среди русскоязычных молодых людей, которые были уже рождены в США, либо переехали в страну еще детьми, - отметила она. - Кроме того, мы пытаемся создать контакты и построить доброжелательные отношения между народами двух стран, так как у всех молодых людей есть общее желание - развиваться, учиться, строить совместное безопасное будущее, направленное на дружеские отношения между Россией и Америкой".

По данным учредителя форума, на территории США действует сейчас более 300 различных русско-американских организаций, включающих инициативные движения, школы, разнообразные группы, чья деятельность направлена на "построение мостов между русской и американской культурами". Подобные объединения существуют практически в каждом американском штате.

Предполагается, что Форум русско-американской молодежи будет проводиться ежегодно. Нынешний форум организован при поддержке посольства России в США, Российского культурного центра в Вашингтоне, Русско-американского культурного центра "Наследие" и ряда других российских и американских организаций.