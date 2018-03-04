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Более 100 спецмашин устраняют последствия ледяного дождя на трассах под Волгоградом

Общество
4 марта, 12:09 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, марта. /ТАСС

Волгоградские дорожные службы остаются в режиме повышенной готовности

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ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Последствия ледяного дождя, сменяющегося снегопадом, на трассах Волгоградской области устраняют 111 специальных дорожных машин, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.

"111 единиц дорожной техники, в том числе 72 комбинированных дорожных машины (КДМ), семь автогрейдеров, 10 тракторов, более 20 погрузчиков устраняют последствия непогоды на областных трассах. За последние сутки было израсходовано 1 тыс. 233 тонн противогололедных реагентов. Расчистка дорог от снега и наледи продолжается, заторов нет", - говорится в сообщении на официальном сайте обладминистрации.

По данным ФКУ Упрдор "Азов", на федеральной трассе ростовского направления всю ночь работали 19 единиц спецтехники. Их водители обработали 400 км трасс, отсыпав 1 тыс. 65 тонн песко-соляной смеси. В ФКУ Упрдор "Москва-Волгоград" сообщает, что на московском и сызранском направлениях задействовали 62 дорожные машины, за ночь они использовали 586 тонн песко-соляной смеси и 9 тонн жидкого реагента. Федеральные трассы в целом расчищены, но местами из-за сильного бокового ветра, особенно на сызранском направлении, на некоторые участки дороги наметает снег.

В усиленном режиме всю минувшую ночь работали дорожные службы в административном центре региона - Волгограде, Здесь задействовали свыше 70 единиц спецтехники. Для устранения последствий ледяного дождя использовали около 900 тонн песко-соляной смеси и бишофита. Волгоградские дорожные службы в связи с неблагоприятными погодными условиями остаются в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся. При температуре воздуха от мину 1 до минус 12 градусов ожидается снег, снег с дождем, метель, в центральных и южных районах области ледяной дождь, на территориях Заволжья гололедица. Водителям необходимо соблюдать правила безопасного вождения, скоростной режим. При резком ухудшении погодных условий дорожники рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

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