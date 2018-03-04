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Два рейса из Москвы задерживаются из-за тумана в аэропорту Волгограда

Общество
4 марта, 12:58 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, марта. /ТАСС

Аэропорт работает по фактической погоде

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ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Прилет рейсов компании "Аэрофлот" и компании S7 Airlines из Москвы в Волгоград задерживается из-за тумана в аэропорту прибытия, один рейс "Аэрофлота" отменили. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье сотрудница администрации международного аэропорта Волгограда.

"По метеоусловиям Волгограда задерживаются рейс из Шереметьева в Волгоград компании "Аэрофлот" и рейс из Домодедова компании S7 Airlines. Ориентировочное время задержки этих рейсов от двух до четырех часов. Утренний рейс, который должен был прилететь в Волгоград из столицы в 10:35 мск, компания "Аэрофлот" отметила",- сказала собеседница агентства.

Международный аэропорт Волгограда работает в воскресенье по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта минус 2 градуса, горизонтальная видимость из-за тумана составляет около 1200 м, вертикальная - 60 м.

Ранее в пресс-службе обладминистрации сообщили, что в прошедшую ночь в большинстве районов региона прошел ледяной дождь, сменяющийся снегопадом. Для борьбы с гололедом на федеральные трассы региона трех направлений - ростовском, московском и сызранском - в общей сложности структурные подразделения Росавтодора направили 111 единиц специальной дорожной техники.

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