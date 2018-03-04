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Клиенты "Пегас Туристик" сообщили о задержке рейса Nordwind Канкун - Москва на 16 часов

Общество
4 марта, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Туроператор пока не уточняет, будет ли продлевать туристам время проживания в отеле в связи с задержкой рейса

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рейс Nordwind Airlines, который должен был в воскресенье вылететь из Канкуна в Москву с клиентами туроператора "Пегас Туристик" на борту, задерживается на 16 часов. Об этом сообщили ТАСС несколько российских туристов, которые должны были лететь этим рейсом.

"Да, я подтверждаю задержку. По предварительной информации, задержка составляет 16 часов. Количество туристов я не могу вам назвать", - сказала ТАСС генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Сейчас в Канкуне 05:30 утра, вылет чартерного рейса номер N43516 был запланирован на 11:50 4 марта по местному времени, сообщил агентству один из пассажиров. Теперь, по информации туристов, полученной на месте от представителей туроператора, вылет перенесен на 5 марта, 03:55 по местному времени.

Пока туристы находятся в своих отелях. Будет ли туроператор продлевать им время проживания в отеле в связи с задержкой рейса, Подгорная не уточнила.

В авиакомпании Nordwind Airlines, которая является дочерним перевозчиком "Пегас Туристик", не смогли оперативно ответить на запрос ТАСС. Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево, пока статус рейса значится "по расписанию".

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