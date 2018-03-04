Движение грузовиков на российско-украинской границе возобновлено

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украинская сторона возобновила пропуск грузового транспорта через пункт "Бачевск" на российско-украинской границе, который ранее был приостановлен из-за обильных снегопадов в регионе. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил оперативный дежурный управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

"В районе пункта пропуска "Бачевск" работает техника, которая расчищает снег. Движение автотранспорта, в том числе фур, со стороны РФ налажено", - сказал он.

В областном управлении Укравтодора ТАСС уточнили, что вблизи пункта пропуска на границе с Россией работают два трактора. "Они расчищают снег и помогают автотранспорту выбраться из заносов", - сообщил дежурный.

Ранее в воскресенье более 250 фур застряли на границе с Украиной из-за последствий снегопада. Очередь образовалась на выезде из России в автомобильном пункте пропуска "Троебортное" на трассе Москва - Киев.

По данным синоптиков, снегопад закончится уже этим вечером, но возобновится в среду, 7 марта. "Усиление снегопада ожидается к вечеру среды. Он ослабнет в четверг, 8 марта, а в воскресенье вновь заметет. В этот же день ожидается потепление до ноля градусов", - сказали ТАСС в отделении Гидрометеоцентра по Сумской области.