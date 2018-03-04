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Около 350 млн рублей выделили власти Дагестана на жилье для льготников в 2017 году

Общество
4 марта, 19:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, марта. /ТАСС

Свидетельства получили участники ВОВ, боевых действий в Афганистане, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов

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МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Около 350 млн рублей выделили власти Дагестана в 2017 году на приобретение и улучшение условий жилья льготников. Всего субсидии на приобретение жилья получили 180 человек, еще более 50 улучшили жилищные условия, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития республики в воскресенье.

"В 2017 году свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья выданы 40 участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников войны, а также 61 участнику боевых действий в Афганистане и 79 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов", - сказал представитель ведомства. "На все эти цели в прошлом году было выделено около 350 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, сертификаты на улучшение жилищных условий получили 52 участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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