В Мельбурне возобновился судебный процесс над казначеем Ватикана

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл вновь предстал в понедельник перед городским судом Мельбурна, где началось первое заседание в рамках предварительных слушаний по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. В июле и октябре 2017 года в этом же суде было проведено два административных заседания - на них рассматривалась возможность организации нынешних слушаний, призванных определить, имеется ли у стороны обвинения достаточно оснований для того, чтобы проводить полномасштабный судебный процесс в суде штата Виктория.

Ведущие австралийские и многие мировые телекомпании вели прямую трансляцию событий у суда Мельбурна, показав, как кардинал подъехал к зданию на автомашине и в плотном кольце полицейских быстро прошел внутрь, не став отвечать на вопросы журналистов. Предварительные слушания будут продолжаться до конца марта, на них приглашено около 50 свидетелей. В течение первой половины понедельника стороны намерены окончательно согласовать остающиеся административные вопросы, после чего слушания станут закрытыми.

Официальные обвинения Пеллу от имени потерпевших собирается предъявить полиция штата Виктория. Тем не менее адвокат кардинала Роберт Рихтер уже заявил, что, по мнению защиты, "многие обвинения" абсолютно несостоятельны уже потому, что события, о которых заявляют обвинители, "просто не могли произойти".

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены учрежденной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качества свидетеля в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы из Виктории побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом, а в июне прошлого года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне.

До сих пор кардинал категорически отвергал все публиковавшиеся в СМИ сообщения о его сексуальных домогательствах к детям, называя их "абсолютной ложью" и "частью кампании по очернению его имени".