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Конвой Сирийского общества Красного Полумесяца прибыл в Восточную Гуту

Общество
5 марта, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Колонна выдвинулась из населенного пункта Эль-Вафидин, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты

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ТАСС, 5 марта. Конвой Сирийского общества Красного Полумесяца с гуманитарной помощью прибыл в пригород Дамаска Восточная Гута. Соответствующая информация была размещена в понедельник на странице сирийского подразделения Международного комитета Красного Креста в Twitter.

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"Въезжаем в Восточную Гуту с Сирийским обществом Красного Полумесяца и ООН. Сегодняшняя колонна из 46 грузовиков облегчит участь тысяч [людей], которые нуждаются в жизненно важной помощи", - гласит запись. Организация уточняет, что груз содержит "пайки для 27,5 тыс. человек, мешки с мукой и медицинские средства".

Ранее сообщалось, что колонна выдвинулась из населенного пункта Эль-Вафидин, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. Общий объем помощи составляет 247 тонн. Передача груза должна состояться при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон, который обеспечивает безопасность проезда колонны.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). Паузы в первые дни были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.

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