Прерванная из-за карантина учеба в школах и детсадах Владикавказа возобновится 6 марта

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Карантин в школах и детских садах Владикавказа снимут 6 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе минобразования республики.

"Роспотребнадзор рекомендовал с 6 марта возобновить учебный процесс в школах и детсадах Владикавказа. В районах решение будет принимать самостоятельно в зависимости от эпидпорога", - говорится в сообщении.

Карантин объявили с 14 февраля из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ. 20 февраля его продлили до 26 февраля. Затем по рекомендации регионального Роспотребнадзора его продлили до 5 марта. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 20,1%, во Владикавказе нет превышений.