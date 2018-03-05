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Прерванная из-за карантина учеба в школах и детсадах Владикавказа возобновится 6 марта

Общество
5 марта, 15:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 5, марта. /ТАСС

Учреждения прекратили свою работу из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Карантин в школах и детских садах Владикавказа снимут 6 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе минобразования республики.

"Роспотребнадзор рекомендовал с 6 марта возобновить учебный процесс в школах и детсадах Владикавказа. В районах решение будет принимать самостоятельно в зависимости от эпидпорога", - говорится в сообщении.

Карантин объявили с 14 февраля из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ. 20 февраля его продлили до 26 февраля. Затем по рекомендации регионального Роспотребнадзора его продлили до 5 марта. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 20,1%, во Владикавказе нет превышений.

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