Десятки тысяч избирателей в ПФО проголосуют по месту пребывания

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прием заявлений от избирателей, решивших голосовать на выборах президента РФ 18 марта не по месту регистрации, а по месту пребывания, активно идет в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), заявления подали уже десятки тысяч человек, сообщили ТАСС представители региональных избиркомов. Для тех, кто в этот день будет далеко от дома, организуют временные участки и обеспечат дополнительным транспортом.

Голосовать там, где удобно

Одним из главных новшеств на выборах президента в 2018 году стало внедрение практики голосования по месту пребывания. Она пришла на смену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию. Избиратель может подать заявление - через многофункциональные центры (МФЦ), портал госуслуг, территориальные или участковые избирательные комиссии - о том, что он будет голосовать не там, где зарегистрирован, а по месту пребывания. По данным ЦИК РФ, к 5 марта заявления о желании голосовать по месту пребывания подали уже более 2,2 млн российских избирателей.

В Нижегородской области о желании проголосовать по месту нахождения заявили более 50 тыс. человек. Лидирует по приему заявлений портал госуслуг, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Оксана Кислицына. В Саратовской области соответствующие заявления подали около 4,4 тыс. избирателей, большей частью через МФЦ и территориальные избиркомы.

В Удмуртии подано почти 10,5 тыс. таких заявлений. По словам ответственного секретаря избиркома республики Олега Пырегова, большую часть зарегистрировали в участковых избиркомах (УИК). "В этом нет ничего удивительного - большую часть заявлений написали сами члены УИК, которые не смогут проголосовать по месту жительства, поскольку целый день будут работать на участках", - сообщил он ТАСС.

В Мордовии такие заявления оформляют в том числе наблюдатели. "Я зашел в Саранске в МФЦ - там четыре окошка, очередь стоит, и мне понравилось, что там была молодежь. Поговорил с девушками - оказались студентки Мордовского государственного университета, наблюдателями они едут в глубинку, в сельскую местность, и пришли, чтобы подать заявление о голосовании по месту пребывания", - рассказал журналистам член ЦИК РФ Василий Лихачев в ходе рабочей поездки в Пензу 27 февраля.

Характеризуя ситуацию в Пензе, он отметил, что в регионе более 1 млн избирателей, при этом заявления о голосовании по месту нахождения подали чуть более 6 тыс. человек. "С учетом большого количества избирателей, с учетом мобильности жителей Пензенской области, особенно Пензы, в оставшиеся недели нам надо ускорять работу по подаче заявлений в отношении голосования по месту нахождения", - добавил Лихачев, подчеркнув, что у него нет претензий к тому, как организована информационно-разъяснительная работа в регионе.

Для тех, кто узнает в последние четыре дня до выборов, что проголосовать по месту регистрации не получится (например, из-за срочной командировки), предусмотрены специальные заявления с использованием марок. Для их получения нужно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации. К примеру, избирательная комиссия Саратовской области получила уже 31,6 тыс. экземпляров марок для таких заявлений, в Нижегородскую область пришло более 25 тыс. таких марок - они рассчитаны примерно на 1% от всего количества избирателей региона.

Информирование избирателей

Избиратели могут получить информацию о голосовании по месту нахождения через СМИ. Кроме того, ЦИК подготовил специальные информационные материалы по этому вопросу. "С 15 февраля члены участковых избирательных комиссий приступили к своим обязанностям и начали поквартирный индивидуальный обход избирателей", - рассказали ТАСС в избирательной комиссии Саратовской области.

В избиркоме Марий Эл также отметили, что жители региона могут узнать о новых правилах из СМИ, хотя такое голосование здесь уже ранее проводилось. "У нас в республике с этим механизмом уже знакомы, потому что на выборах, которые были в единый день голосования в 2017 году, этот механизм уже применялся. Только теперь он применяется в более масштабном виде", - сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома республики.

Транспорт для избирателей

В Саратовском, Самарском, Нижегородском облизбиркомах ТАСС сообщили, что труднодоступных мест в указанных регионах нет, по крайней мере, в понимании федерального законодательства. При этом, безусловно, есть населенные пункты, где нет избирательных участков, а до ближайшего придется ехать несколько километров. Решение вопроса с доставкой избирателей остается за органами местного самоуправления - именно местные власти примут решение о дополнительных рейсах в день голосования.

"Расписание таких дополнительных рейсов или маршрутов будет определяться совместно с избирательными комиссиями. Для организации дополнительных рейсов или маршрутов планируется привлекать государственные, муниципальные или частные автотранспортные предприятия, в том числе могут быть использованы школьные автобусы", - сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

В пресс-службе правительства Марий Эл ТАСС сообщили, что идет сбор заявок от районов по дополнительным автобусным рейсам. Конкретные маршруты разработают после 8 марта.

Выборы в аэропортах и на предприятиях

Для удобства избирателей в регионах также оборудуют временные участки. К примеру, в Татарстане их 49, включая аэропорт, железнодорожный вокзал, четыре СИЗО, санатории и больницы.

Впервые временный избирательный участок начал работать в новом терминале пермского аэропорта Большое Савино, сообщили в пресс-службе аэропорта. "На временном избирательном участке идет прием заявлений граждан о желании проголосовать не по месту регистрации. Заявления принимаются до 12 марта 2018 года включительно при предъявлении паспорта гражданина РФ. 18 марта на временном избирательном участке смогут проголосовать те, кто к нему прикрепился по заявительному порядку", - сообщили в аэропорту.

Проголосовать смогут работники предприятий непрерывного цикла. В Самарской области на предприятиях с таким графиком работы создали три избирательных участка - на "Автовазе", в Новокуйбышевской нефтехимической компании и на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

"Данные участки образованы для голосования избирателей, задействованных в непрерывном производственном цикле предприятия в день голосования в течение всего времени, отведенного для голосования. По сведениям руководителей вышеуказанных предприятий, в день голосования 18 марта функционирование деятельности предприятий будут обеспечивать от 400 до 1 тыс. работников", - рассказал ТАСС глава избиркома Самарской области Вадим Михеев.

По словам председателя избиркома Нижегородской области Оксаны Кислицыной, если рабочее время сотрудников предприятий непрерывного цикла совпадает со временем голосования, то в исключительных случаях по решению избиркома время начала голосования на избирательном участке рядом с предприятием можно перенести на более раннее, но не более чем на 2 часа.

В Оренбургской области также изменится время голосования для работающих избирателей. В частности, время начала голосования перенесут на территории Новоорского района - на 07:00 местного времени (05:00 мск) и Ясненского городского округа - на 06:30 местного времени (04:30 мск).