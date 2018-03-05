Прошедшая зима вошла в тройку самых теплых за 128 лет метеонаблюдений

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Зимний сезон 2017-2018 годов вошел в тройку самых теплых за время метеонаблюдений в России и во всем северном полушарии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

"Теплее были только зимы 2016 и 2015 годов. Такой результат достигнут главным образом за счет очень теплого начала зимы (напомним, что декабрь вошел в первую пятерку самых теплых в метеорологической летописи). На большей части страны средняя температура зимы выше нормы на 2 градуса и более, а в Арктическом регионе - на 4-8 градусов. Только на юго-западе Сибири (Новосибирская область, Алтайский край) зима была холоднее обычной, но и то незначительно", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в северном полушарии холоднее нормы прошедшая зима оказалась только на юго-востоке Атлантического океана, в том числе на африканском побережье, а также в Казахстане, Корее, на юге Японии и в экваториальной части Тихого океана.