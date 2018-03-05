В Минеральных Водах открыли детскую поликлинику на 400 посещений

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 5 марта. /ТАСС/. Новую детскую поликлинику торжественно открыли в понедельник в Минеральных Водах. К учреждению, рассчитанному на 400 посещений в смену, "привязали" несколько участков Минераловодского городского округа, где проживают около 30 тыс. детей.

"Само здание с ремонтом стоило краевому бюджету около 80 млн рублей, еще около 40 млн рублей затрачено на оборудование. Новая поликлиника как минимум в4,5 раза больше прежней. С завтрашнего дня здесь начнется прием маленьких пациентов", - рассказал ТАСС министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

Все для юных пациентов

Как рассказали на открытии, типовое здание на улице Пушкина построили в середине 1980-х годов для железнодорожной больницы, которая функционировала до начала 2000-х годов. Более 12 лет здание пустовало, позже его выкупили за средства бюджета края и отдали под детскую городскую поликлинику города Минеральные Воды. "Теперь все врачи будут вести прием в одном лечебном учреждении, здесь же откроется и отделение дневного стационара", - отметили специалисты.

На первом этаже четырехэтажного здания расположились кабинеты неотложной помощи, процедурные, лаборатории. На втором будут вести прием десять участковых педиатров. Выше - кабинеты узких специалистов, дневной стационар. Предусмотрены конференц- и тренажерный залы, есть возможность принять йодобромные и хвойные ванны, специальную соляную комнату оборудовали для галотерапии.

"В Минеральных Водах новая детская поликлиника очень нужна. Здесь высокий уровень рождаемости - за 2017 год появилось на свет более 1,5 тыс. малышей, в том числе 17 двойняшек и даже одна тройня", - рассказали на открытии.

Бережливая поликлиника

Учреждение будет работать по системе "Бережливая поликлиника".

"Проект также предусматривает совершенствование работы регистратуры, инфраструктуры профилактики. Все эти меры позволяют сократить очереди, ожидание консультаций и процедур, увеличить время работы врача с пациентами, охват диспансеризацией", - рассказал ТАСС главный врач ГБУЗ СК "Минераловодская районная больница" Роман Лифенко.

Как сообщалось, проект "Бережливая поликлиника", который внедряютв российских регионах с октября 2016 года Минздравом совместно с госкорпорацией "Росатом", позволяет в три раза сократить очереди на прием к врачам и в семь раз уменьшить время ожидания в регистратуре. Из федерального бюджета в течение трех лет начиная с 2018 года планируется выделить более 30 млрд рублей для перевода всех детских поликлинических учреждений РФ на "бережливые" технологии. В проекте также участвуют 297 взрослых поликлиник из 40 регионов России.

По 600 млн рублей в инфраструктуру

Власти края намерены вкладывать по 600 млн рублей ежегодно в развитие медучреждений, рассказал журналистам на открытии губернатор края Владимир Владимиров. "Сегодня мы находим резервы, будем как минимум по 600 млн рублей вкладывать в инфраструктуру здравоохранения", - сказал он.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день закончили ремонт водолечебницы и родильного дома в Невинномысске, отремонтировали большие объекты в Ессентуках, готовят к открытию новую поликлиника в Ставрополе. "У нас большие планы по исполнению поручений президента России в части лечения онкологии, мы участвуем в программе "Детское здоровье", - будем строить дополнительно краевую детскую поликлинику. В этом году мы наконец дошли до Степновского района - там будем делать ремонт и полностью обновлять оборудование в больнице", - сказал он.

Есть проблемы с инфраструктурой здравоохранения в Арзгирском, Апанасенковском районах, с ремонтом инфекционной больницы Пятигорска. "Но мы обязательно дойдем до всех этих объектов", - сказал Владимиров.