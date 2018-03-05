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Собянин: Москва поддержит статус одного из лучших городов по защите культурного наследия

Общество
5 марта, 15:25 UTC+3

Мэр отметил, что реставраторы столицы совершили "колоссальный объем работы" за несколько лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более тысячи памятников архитектуры были отреставрированы в Москве за последние годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник на церемонии присвоения званий "Почетный реставратор города Москвы".

"Мы по традиции вручаем звание почетного реставратора 5 марта, когда была учреждена специальность реставратора, и будем считать это профессиональным праздником тех, кто занимается восстановлением, реставрацией, спасением культурного наследия. Второй большой праздник - в Москве за последние годы мы перевалили за тысячу зданий, которые были отреставрированы. Это колоссальный объем работы, который, наверное, ни один город мира не выполнял в такие сроки", - сказал мэр.

Он поблагодарил реставраторов от имени жителей Москвы и тех, кому ценна история города. "По большому счету, мы спасли с вами большое количество зданий, сооружений, которые представляют ценность для Москвы, для страны, и сделали это своими руками", - добавил Собянин.

Он выразил надежду на то, что талант, умение специалистов передадутся новому поколению реставраторов. "Мы с вами проходим великое дело - украшение нашего города, создание комфортной среды. И, конечно, мы будем поддерживать звание Москвы как одного и самых лучших городов по сбережению культурного наследия", - сказал Собянин.

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