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Навальный стал третьим лицом по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Общество
5 марта, 16:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, марта. /ТАСС

Кроме того, в перечень третьих лиц попали компания-учредитель "Медиазоны" и шеф-редактор издания Znak.com Оксана Панова

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный, компания-учредитель "Медиазоны" и шеф-редактор издания Znak.com Оксана Панова стали третьими лицами по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка - прим. ТАСС) и Александру Кириллову (Алекс Лесли - прим. ТАСС), который предприниматель подал после обнародования информации о его личной жизни, следует из материалов дела на сайте суда.

Смотрите также

Краснодарский суд 27 марта рассмотрит иск по делу Дерипаски к Насте Рыбке

Роскомнадзор удалил страницы сайта Навального из реестра запрещенной информации

В суде заявили, что задержание ответчиков по иску Дерипаски не скажется на процессе

Иск Дерипаски был подан 9 февраля. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Судебные заседания по делу должны были начать 1 марта в Усть-Лабинске, но суд перенес на неопределенное время подготовку по иску бизнесмена.

После того, как был подан иск, на сайте блогера Навального была заблокирована страница с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности.

Сообщалось, что Навальный и ООО "ЗП" обжаловали решение Усть-Лабинского районного суда, куда изначально был подан иск. Жалобы были вызваны тем, что до окончания процесса суд постановил ограничить доступ к страницам на сайте Навального и "Медиазоны", где опубликована информация о Дерипаске, из-за которой он подал иск.

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Персоны
Приходько, Сергей Эдуардович Дерипаска, Олег Владимирович
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