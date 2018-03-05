Турпоток в Саратовскую область планируют увеличить на 60% за счет развития инфраструктуры

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют увеличить объемы въездного туризма на 60% за счет инфраструктурных проектов и событийной составляющей, сообщил в понедельник губернатор Саратовской области Валерий Радаев на пленарном заседании Саратовского экономического форума.

"Мы понимаем, что въездной туризм нам нужно увеличить на 60%. У нас посещает сегодня Саратовскую область 650-700 тыс. человек в год <…> Мы должны двигаться по разным направлениям - не только говорить, что у нас самая лучшая архитектура, но мы должны развивать сегодня событийный туризм, это принципиально важно. Сегодня надо раскрыть потенциал нашего национального парка, единственного на территории Саратовской области, мы должны по полной раскрыть горнолыжный курорт - точки роста могут быть во всех муниципальных образованиях", - сказал Радаев.

Ранее ТАСС сообщал, что масштаб проводимых в области массовых мероприятий постепенно растет, и все больше людей узнают о них. В регионе ежегодно проходят фестиваль клубники в Балаково и фестиваль "Аткарские розы", "Медовый праздник Балы-Тау" и фестиваль "Хлебная пристань" в Марксе, отмечаются национальные праздники Сабантуй и Наурыз.

Первый экономический форум в Саратове проходит 5 и 6 марта, за два дня его посетят более 800 представителей бизнеса и органов власти. Участники обсудят, в частности, вопросы цифровой экономики, социального предпринимательства, инструментов развития экономики моногородов, поиска рынков сбыта, а также реализацию совместных инвестиционных проектов, перспективы расширения отечественного экспорта, стимулирование туризма. Среди участников форума - депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители ряда департаментов и федеральных институтов развития, а также спикеры от субъектов бизнеса и органов власти, общественники.