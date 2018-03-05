Заболеваемость населения НАО ОРВИ за неделю увеличилась более чем на 30%

ТАСС, 5 марта. Заболеваемость населения Ненецкого автономного округа (НАО) острыми респираторными вирусными инфекциями, по сравнению с прошлой неделей увеличилась более чем на 30%. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НАО.

"По сравнению с 8 неделей 2018 года заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по округу увеличилась на 30,9%; по г. Нарьян-Мару и п. Искателей (в совокупности) - на 32,0%", - говорится в сообщении.

По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом по НАО за неделю с 26.02 по 04. 03. 2018 года зарегистрировано 694 случая ОРВИ, из них 53 случая у детей, недельный эпидемический порог превышен на 38,2% среди всех возрастных групп. Превышение порога среди детей 3-6 лет составило 72,8%.

В связи с ростом заболеваемости приостановлен образовательный процесс в четырех группах четырех детских садов округа.