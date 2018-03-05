Власти КБР надеются, что к 2025 году 100% детей в регионе будут посещать бесплатные кружки

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют обеспечить 100% детей республики дополнительным бесплатным образованием к 2025 году, тогда как в настоящее время этот показатель достигает 73%. Об этом в понедельник сообщила журналистам вице-премьер правительства, министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова.

"Сегодня мы уже имеем охват [дополнительным образованием] в 73%. Мы сможем сделать так, чтобы все 100% детей посещали бесплатно кружки в срок до 2025 года, хотя перед нами ставят задачу - 75% охвата. Только академию детского творчества "Солнечный город" в Нальчике и ее филиалы в городах Терек и Майский посещают около 6 тыс. детей. Вместе с тем мы сохраняем все имеющиеся центры дополнительного образования в Нальчике и районах республики, используем возможности вновь построенных дворцов и домов культуры в селах (в 2017 году в КБР построили 11 домов культуры в отдаленных населенных пунктах - прим. ТАСС)", - сказала Емузова.

Одной из площадок поддержки одаренных детей в КБР является детский технопарк "Кванториум", работающий на базе "Солнечного города" второй год. "Кванториум" - новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности. Проект реализуют по плану Агентства стратегических инициатив "Новая модель системы дополнительного образования детей".

"Солнечный город" - многофункциональный образовательный комплекс, включающий современные лаборатории по образовательной робототехнике и нанотехнологиям, творческие объединения по техническому моделированию и прикладному творчеству, компьютерным технологиям, художественно-эстетическому направлению и правовому воспитанию. Учреждение является не только ресурсным центром развития дополнительного образования детей, но и центром по работе с одаренными детьми.