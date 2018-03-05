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Все школы Москвы перейдут на электронную систему обучения к концу года

Общество
5 марта, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Руководитель столичного департамента образования, что многие школы уже встали на путь модернизации

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Все школы столицы присоединятся к проекту "Московская электронная школа" до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Во многих школах уже установлены интерактивные доски, закуплены ноутбуки и планшеты, проведен высокоскоростной интернет. Еще многое предстоит сделать. Мы рассчитываем, что к концу года оборудование будет поставлено во все школы Москвы", - сказал он.

Интервью

Исаак Калина

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Калина напомнил, что проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников.

Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.

Как сообщал ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, к 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей.

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