Достижения на Олимпиадах перестали быть "монополией" нескольких школ Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Достижения на школьных Олимпиадах в Москве стали массовым явлением в большинстве столичных учебных учреждений после того, как правительство перешло к равному финансированию всех школ в городе. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Достижения на Олимпиадах перестали быть "монополией" двух - трех десятков школ в городе и стали серьезным массовым явлением в большинстве школ Москвы", - сказал он.

По его словам, этого удалось добиться после предоставления равного доступа к равным возможностям для всех школ столицы. "Выплаты производятся по формуле, где единственным параметром является ученик. Тогда управленцам стало понятно, что нет необходимости искусственно раздувать штат, а надо сконцентрировать средства на лучших педагогах и их развитии", - добавил он.

Калина добавил, что "школы стали объединяться в крупные образовательные учреждения с набором первоклассных специалистов". "Потом многие директора быстро сообразили, что начинать вкладываться в ребенка надо не с первого класса, а еще раньше, и начали присоединять к школам близко расположенные дошкольные учреждения, сформировав крупные образовательные комплексы. В результате учреждения вслед за подъемом финансирования стали подниматься по качеству работы, и показатели наших школьников начали стремительно расти", - отметил собеседник агентства.