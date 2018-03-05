Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Достижения на Олимпиадах перестали быть "монополией" нескольких школ Москвы

Общество
5 марта, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Руководитель столичного департамента образования отметил, что стало уделяться больше внимания развитию педагогов, а школам предоставили равный доступ к различным возможностям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Достижения на школьных Олимпиадах в Москве стали массовым явлением в большинстве столичных учебных учреждений после того, как правительство перешло к равному финансированию всех школ в городе. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Достижения на Олимпиадах перестали быть "монополией" двух - трех десятков школ в городе и стали серьезным массовым явлением в большинстве школ Москвы", - сказал он.

Интервью

Исаак Калина

Глава депобразования Москвы: электронная биография ученика в будущем может заменить ЕГЭ

Перейти в раздел Интервью

По его словам, этого удалось добиться после предоставления равного доступа к равным возможностям для всех школ столицы. "Выплаты производятся по формуле, где единственным параметром является ученик. Тогда управленцам стало понятно, что нет необходимости искусственно раздувать штат, а надо сконцентрировать средства на лучших педагогах и их развитии", - добавил он.

Калина добавил, что "школы стали объединяться в крупные образовательные учреждения с набором первоклассных специалистов". "Потом многие директора быстро сообразили, что начинать вкладываться в ребенка надо не с первого класса, а еще раньше, и начали присоединять к школам близко расположенные дошкольные учреждения, сформировав крупные образовательные комплексы. В результате учреждения вслед за подъемом финансирования стали подниматься по качеству работы, и показатели наших школьников начали стремительно расти", - отметил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
2
Клименко: интернет-инфраструктура РФ способна работать независимо от Запада
3
Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными
4
"Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде
5
"Нафтогаз": Украина закупает газ в Европе на 34% дороже стоимости российского
6
ЦИК не может "жестко требовать" отстранить Грудинина от выборов
7
В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы Журавлевым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама