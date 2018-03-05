Росстат опубликовал доклад по итогам социально-экономической жизни России за 2017 год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года сократились на 7% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Об этом говорится в докладе "Социально-экономическое положение России" Росстата.

При этом без учета выплаты доходы населения в январе не изменились по отношению к доходам в первом месяце 2017 года впервые с октября 2014 года, когда месячный показатель последний раз вырос в годовом выражении, сообщал Росстат ранее. Показатель, который отражает доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, падал в России четыре года подряд.

Тогда некоторые эксперты упрекнули ведомство за то, что в предыдущей оценке оно не учло выплату пенсионерам. Эксперты "Внешэкономбанка" оценили падение доходов населения с учетом выплаты в 6,9% в годовом выражении.

Глава Росстата Александр Суринов в кулуарах итоговой коллегии ведомства пояснил журналистам, что "единовременная выплата в прошлом году - экстраординарное событие". Он отметил, что ведомство не меняло методику оценки показателя, но сочло, что картина будет более наглядной, если исключить выплату пенсионерам из январской оценки доходов. В целом вклад единовременной выплаты в динамику реальных располагаемых доходов россиян в 2017 году он оценил на уровне 0,4 процентных пункта.

Численность безработных в России в январе 2018 года, по предварительным данным, составила 3,9 млн человек, или 5,2% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с январем 2017 года, численность безработных снизилась на 8,7%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в январе текущего года в качестве безработных было зарегистрировано 800 тыс. человек, что меньше соответствующего периода прошлого года на 13,3%.

Численность экономически активного населения в январе 2018 года составила 75,8 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.