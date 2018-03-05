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Ольга Дружинина победила в конкурсе "Правда и справедливость"

Общество
5 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Награду главреду Международного антикоррупционного портала вручили в рамках V Медиафорума региональных и местных СМИ, организованного Общероссийским народным фронтом в Калининграде

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный редактор Международного антикоррупционного портала Ольга Дружинина стала победителем Всероссийского конкурса "Правда и справедливость".

Международный антикоррупционный портал - совместный проект ТАСС, Союза журналистов России и Межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией". Ежедневно на страницах портала выходят публикации, освещающие позитивный опыт противодействия коррупции как в России, так и за рубежом, а журналисты издания проводят собственные антикоррупционные расследования.

Награды победителям конкурса были вручены в рамках V Медиафорума региональных и местных СМИ, организованного Общероссийским народным фронтом в Калининграде. В рамках медиафорума с журналистами встретился президент России Владимир Путин. Глава государства за почти двухчасовую сессию вопросов и ответов рассказал о своем отношении к работе СМИ, об инициативах в социальной сфере, новейших разработках в области вооружений, а также поделился взглядами по другим проблемам, которые поднимали региональные журналисты.

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