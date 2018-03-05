Власти Москвы считают, что школьники стали более осознанно подходить к выбору профессии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Школьники Москвы стали прислушиваться к себе при выборе профессии, тогда как в прежние времена они чаще делали это под давлением родителей. Такое мнение в понедельник в интервью ТАСС высказал руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Очень рад, что прагматизм детей наконец стал побеждать эгоизм родителей, которые раньше чаще пытались навязать детям реализацию своих несбывшихся надежд. Изменился подход к выбору выпускниками высших учебных заведений. Например, дети стали прислушиваться к себе и сегодня чаще выбирают колледжи, которые по качеству образования не уступают многим престижным вузам страны. Я убежден, что хороший колледж намного лучше плохого вуза", - сказал он.

По словам Калины, в последние годы увеличилась доля столичных выпускников, поступающих в вузы Москвы.

"Ни для кого не секрет, что доля москвичей, поступающих в столичные вузы, упала с переходом в 2009 году на ЕГЭ. <...> Потребовалась мощнейшая мотивация московских школ, и в первую очередь, их управленческого состава, на высокие результаты, чтобы наши учащиеся не только вернули, но и превысили показатели конкурентоспособности", - добавил собеседник агентства.

В 2011 году 250 баллов по трем предметам на ЕГЭ получали около 1,5 тыс. школьников из Москвы, сейчас их количество увеличилось в 5 раз и достигло 7,6 тысяч. "Чуть меньше - 220 баллов - семь лет назад имели 7 тыс. учеников, сегодня свыше 17 тысяч. В 2011 году в "Сеченовке" (Первый МГМУ им. Сеченова - прим.ТАСС) обучалось менее 10% наших первокурсников, сейчас около 30%. Разумеется, речь идет о бюджетных местах", - отметил глава департамента.