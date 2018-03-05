Голодец и Мединский осмотрели выставку "Василий Верещагин"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский посетили в преддверии открытия выставку "Василий Верещагин" в Новой Третьяковке, передает корреспондент ТАСС. Выставка откроется для посещения в среду, 7 марта.

"Третьяковская галерея приготовила нам очень серьезный сюрприз. Я думаю, что эта выставка станет значимым событием в нашем российском пространстве и также, как и предыдущие выставки, не останется незамеченной в мировом культурном событийном ряду", - сказала Голодец, добавив, что для этой полномасштабной выставки удалось собрать произведения из 24 коллекций.

"Это, наверное, самая масштабная выставка Верещагина, которая даст возможность московским зрителям и гостям столицы познакомиться и во многом открыть для себя этого интереснейшего художника", - сказала вице-премьер.

Мединский назвал Верещагина одним из самых загадочных русских художников. "Кадровый офицер, закончивший морской кадетский корпус, отказавшийся от военной карьеры, но погибшего на борту корабля. Человек из небогатой семьи, но объездивший абсолютно весь мир", - сообщил министр.

Он напомнил, что Верещагин был и замечательным портретистом, написавший по заказу портрет Рузвельта и всей его семьи. "Уверен, что эта выставка станет таким же громадным событием, какими были выставки Серова и Айвазовского", - подытожил Мединский.

О жизни художника и выставке

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу лучших живописных и графических работ мастера.

На выставке будет представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции складывается из собрания Третьяковской галереи - около 100 живописных и 130 графических произведений. Показ будет дополнен работами из Государственного Русского музея, а также из музейных собраний Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми.

Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская, Японская серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывают стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия" станут особыми разделами на выставке.

В своих путешествиях Верещагин собирал этнографические коллекции, использовавшиеся им для написания картин. Для создания особой атмосферы, окружавшей художника и его работы, экспозиция будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства, фотографиями, а также мемориальными и этнографическими предметами из тех областей и стран, где работал Верещагин.

Кроме того, в витринах будут представлены архивные материалы (письма, документы, фотографии) и книги, изданные художником. На выставке предполагается показать несколько мультимедийных проектов. Будет издан каталог выставки, а также несколько книг: из серий "Художник в ГТГ", "Путешествия художника", "Семейный альбом" и книга для детей "Зов странствий".

Выставка продлится до 15 июля 2018 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу.