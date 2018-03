У звезды фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" украли "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, похитившего у 60-летней актрисы Фрэнсис Макдорманд статуэтку "Оскар", которую она получила за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP).

Представитель полиции Росарио Эррера рассказал, что по подозрению в совершении кражи задержан 47-летний Терри Брайант. В случае внесения $20 тыс. он может быть выпущен под залог до суда. По данным газеты USA Today, награда была украдена у актрисы во время "Губернаторского бала", который состоялся после официальной церемонии награждения.

Макдорманд ранее четыре раза выдвигалась на "Оскар" и однажды уже получила эту премию за главную роль в ленте "Фарго" (Fargo, 1995).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград Академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут.