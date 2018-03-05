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Ростех завершит строительство своих перинатальных центров в регионах РФ весной

Общество
5 марта, 22:32 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 5, марта. /ТАСС

На сегодняшний день корпорация сдала семь центров

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УЛЬЯНОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Строительство перинатальных центров, возводимых госкорпорацией "Ростех" в регионах России, будет завершено весной 2018 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев.

"По центрам, оставшимся в зоне ответственности корпорации - Улан-Удэ, Бурятия, Петрозаводск, Гатчина (Ленинградская область) и Смоленск, - к сожалению, по разным причинам мы отстали <…> Мы планируем, что весной все строительно-монтажные работы мы завершим", - сказал собеседник агентства.

Программа рассчитана на строительство 32 перинатальных центров в целом по стране. Из них указом президента РФ корпорации было отведено 15 центров. "Из зоны ответственности корпорации на сегодняшний день мы сдали седьмой центр в качестве действующего. Еще в четырех центрах у нас закончились строительно-монтажные работы, и они должны в ближайшее время тоже открыться", - добавил Волобуев.

Он уточнил, что весной 2018 года откроются перинатальные центры в Якутске, Пскове, Архангельске и Тамбове. По словам заместителя генерального директора Ростеха, в Улан-Удэ получено заключение о соответствии построенного объекта проекту. "По Смоленску практически во всех перинатальных центрах нам пришлось по два раза менять подрядчика. Они выигрывали конкурс за счет снижения цены, а потом работали ни шатко, ни валко", - добавил собеседник агентства.

Проблемы с подрядчиком возникли и в Ульяновске, где в понедельник открылся перинатальный центр "Мама". "Конкурс выиграла московская компания, неделю продержалась. Потом оказалось, что у них фальшивая банковская гарантия - работать вообще не приступили. Нам пришлось, даже не подписывая договор, их выгонять", - сказал Волобуев.

Второй подрядчик, по его словам, работал медленно и в результате сорвал графики работ, организацию также пришлось менять. Строительство объекта завершил лишь третий подрядчик. Учреждение рассчитано на 150 мест и ежегодно сможет принимать до 3,5 тыс. пациенток. Стоимость объекта составила порядка 2,5 млрд рублей.

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