Во Владивостоке пройдет дальневосточный окружной форум "Наставник"

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Форум "Наставник" Дальневосточного федерального округа (ДФО) пройдет во вторник на острове Русском во Владивостоке. На мероприятии ожидают более 600 участников из всех регионов ДФО, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Всего на площадке, по предварительным подсчетам, соберется более 600 представителей субъектов ДФО, в том числе представителей органов власти и общественных организаций, представителей предпринимательского, педагогического, медицинского сообществ. Форум пройдет на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)", - рассказали в оргкомитете.

Федеральный форум "Наставник" прошел с 13 по 15 февраля 2018 года в Москве, его организатором выступило Агентство стратегических инициатив. Московский форум собрал более 10 тыс. участников, порядка 200 спикеров, 350 журналистов. Кроме того, состоялись также еще шесть форумов "Наставник" в остальных федеральных округах России за исключением Дальнего Востока.

Как и на всероссийском форуме, программа во Владивостоке предусматривает четыре направления - наставничество на производстве, в бизнесе, в социальной сфере, в образовании и кружковом движении. Отдельной секцией в программе предусмотрена выставка лучших практик региона - участники смогут презентовать опыт своего субъекта.

Заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов рассказал ТАСС, что особенностью приморского форума станет отдельный трек для наставников на государственной службе. К обсуждению приглашены представители органов власти разных уровней, управлений МЧС, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств.

"Участников форума ждет насыщенная программа - в один день мероприятия мы постарались уложить все направления, которые могут быть интересны собравшимся. Приезжают коллеги из других регионов, которые были на всероссийском форуме - это победители в номинациях социальной сферы и предпринимательства. Они будут спикерами и расскажут о наставничестве тем, кто не был на мероприятии в Москве", - пояснил Яськов.