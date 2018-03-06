Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во Владивостоке пройдет дальневосточный окружной форум "Наставник"

Общество
6 марта, 0:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, марта. /ТАСС

По предварительным подсчетам, в мероприятии примут участие 600 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Форум "Наставник" Дальневосточного федерального округа (ДФО) пройдет во вторник на острове Русском во Владивостоке. На мероприятии ожидают более 600 участников из всех регионов ДФО, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Всего на площадке, по предварительным подсчетам, соберется более 600 представителей субъектов ДФО, в том числе представителей органов власти и общественных организаций, представителей предпринимательского, педагогического, медицинского сообществ. Форум пройдет на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)", - рассказали в оргкомитете.

Читайте также новости по теме:
Всероссийский форум "Наставник-2018"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Участники форума "Наставник" приедут к Путину в Ново-Огарево

В Москве на форуме "Наставник" объявят победителей конкурса лучших практик наставничества

Минкомсвязь разъяснила требования по уставному капиталу к компаниям-организаторам ICO

Федеральный форум "Наставник" прошел с 13 по 15 февраля 2018 года в Москве, его организатором выступило Агентство стратегических инициатив. Московский форум собрал более 10 тыс. участников, порядка 200 спикеров, 350 журналистов. Кроме того, состоялись также еще шесть форумов "Наставник" в остальных федеральных округах России за исключением Дальнего Востока.

Как и на всероссийском форуме, программа во Владивостоке предусматривает четыре направления - наставничество на производстве, в бизнесе, в социальной сфере, в образовании и кружковом движении. Отдельной секцией в программе предусмотрена выставка лучших практик региона - участники смогут презентовать опыт своего субъекта.

Заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов рассказал ТАСС, что особенностью приморского форума станет отдельный трек для наставников на государственной службе. К обсуждению приглашены представители органов власти разных уровней, управлений МЧС, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств.

"Участников форума ждет насыщенная программа - в один день мероприятия мы постарались уложить все направления, которые могут быть интересны собравшимся. Приезжают коллеги из других регионов, которые были на всероссийском форуме - это победители в номинациях социальной сферы и предпринимательства. Они будут спикерами и расскажут о наставничестве тем, кто не был на мероприятии в Москве", - пояснил Яськов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Всероссийский форум "Наставник-2018"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
2
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
3
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
4
Что известно о Сергее Скрипале
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
"Нафтогаз" считает неприемлемым предложение "Газпрома" по пересмотру или разрыву контракта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама