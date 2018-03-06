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Движение по некоторым дорогам Ростовской области ограничено из-за непогоды

Общество
6 марта, 0:13 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, марта. /ТАСС

Для проезда закрыты участки дорог Котельниково - Песчанокопское, Элиста - Зимовники и Волгодонск - Зимовники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Ограничение движения для пассажирского транспорта введено на трех участках дорог Ростовской области из-за ветра и гололеда. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления МВД России по Ростовской области.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на участках автодорог Котельниково - Песчанокопское (с 51-го по 144-й км), Элиста - Зимовники (с 96-го по 174-й км), Волгодонск - Зимовники (с 12-го по 51-й км) введено ограничение движения для пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, движение ограничено из-за сильных порывов ветра и гололеда.

Региональное управление ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям.

По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области в понедельник и вторник снег, на дорогах гололедица. Ветер - до 12 м/с. Температура воздуха ночью - до минус 7 градусов.

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