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Минвостокразвития выступает против временного критерия освоенности "гектара"

Общество
6 марта, 1:00 UTC+3

По мнению министра Дальнего Востока, после освоения бесплатного участка земли необходимо сразу оформить право собственности

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ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Временную планку освоения "дальневосточного гектара" необходимо убрать. Такое мнение озвучил ТАСС во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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Ранее сообщалось, что "дальневосточный гектар" выдается в безвозмездное пользование только на пять лет. Потом необходимо оформить аренду сроком на 49 лет. Через десять лет аренды участок при желании можно оформить в собственность.

"Мы считаем, нужно убрать временную планку освоенности гектара. Человек заявился, подал декларацию, освоение подтверждено, оформляется в право собственности и все", - сказал Галушка.

Гектар на Дальнем Востоке

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о готовности критериев освоения "дальневосточных гектаров". Среди них процент готовности возведенного на участке сооружения, доля засеянности гектара сельхозкультурами, а также расходы в размере 30 тыс. рублей на обустройство или подтвержденные доходы с участка в размере 50 тыс. рублей и выше.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале " НаДальнийВосток.рф ".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. В настоящее время количество заявок от россиян на получение дальневосточного гектара превысило 109 тыс. 

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"Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Галушка, Александр Сергеевич
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