На форуме во Владивостоке отметили особенные практики наставничества в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. На Дальнем Востоке есть свои особенные практики наставничества, характерные только для этого региона. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов на дальневосточном окружном форуме "Наставник", который открылся во вторник на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

"Это завершающее мероприятие всего федерального цикла форумов, мы имеем возможность подвести итоги и сформулировать шаги для развития. Дальний Восток имеет существенную специфику, которая есть и в наставничестве тоже. Это традиционные практики наставничества, которые сохранены среди коренных малых народов на севере региона, например, наставничество по выживанию в экстремальных условиях. Нам нужно учиться и этому тоже" - сказал Солодов.

Федеральный форум "Наставник" прошел с 13 по 15 февраля 2018 года в Москве, его организатором выступило Агентство стратегических инициатив. Московский форум собрал более 10 тыс. участников, порядка 200 спикеров, 350 журналистов. Кроме того, состоялись также еще шесть форумов "Наставник" в остальных федеральных округах России за исключением Дальнего Востока.

В свою очередь, как отметила на окружном форуме во Владивостоке директор дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Курилова, проект развития наставничества нашел наибольший отклик у людей среди всех запущенных АСИ проектов.

"АСИ работает уже 6 лет и за это время мы запустили много проектов: национальную предпринимательскую инициативу, рейтинг инвестиционной привлекательности, национальную технологическую инициативу, множество социальных проектов. Но наставничество - единственное что вызвало столь большой отклик у людей, и мы впервые не объясняли что это, что мы будем делать", - сказала Курилова.

Форум во Владивостоке соберет более 600 участников со всего Дальнего Востока, которые обменяются практиками наставничества в образовании, бизнесе, на производстве и в социальной сфере. На панельных дискуссиях и круглых столах будут обсуждать роль наставничества в развитии человеческого капитала на Дальнем Востоке, подготовку и мотивацию наставников, поддержку талантливых студентов и школьников, волонтеров, начинающих предпринимателей, молодых сотрудников. Особенностью форума в ДВФУ станет отдельный трек для наставников на государственной службе - к обсуждению приглашены представители органов власти, управлений МЧС, МВД, прокуратуры и других ведомств.