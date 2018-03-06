На Дальнем Востоке построят почти 200 социальных объектов в 2018-2020 годах

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Почти 200 социальных объектов будет построено в регионах Дальнего Востока в 2018-2020 годах, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Во всех девяти субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, проведена работа по отбору и обоснованию необходимой социальной инфраструктуры. Приняты необходимые решения по финансированию. В рамках этого направления в течение 2018, 2019, 2020 годов на Дальнем Востоке будет построено 199 новых социальных объектов, в том числе 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры, целый ряд спортивных сооружений", - сказал Трутнев, выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ.

Он добавил, что соцобъекты будут построены в рамках нового этапа работы по развитию Дальнего Востока, направленного на создание комфортных условий для жизни людей в центрах экономического роста региона.

Итоговая коллегия Минвостокразвития РФ проходит во вторник во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. На ней рассматриваются итоги развития Дальнего Востока за последние четыре года, планы работы министерства на 2018 год и следующий шестилетний период. В коллегии принимают участие Трутнев, руководители институтов развития - Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также губернаторы дальневосточных регионов.