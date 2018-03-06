Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Дальнем Востоке построят почти 200 социальных объектов в 2018-2020 годах

Общество
6 марта, 4:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, марта. /ТАСС

В регионе появятся 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры и спортивные объекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Почти 200 социальных объектов будет построено в регионах Дальнего Востока в 2018-2020 годах, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Во всех девяти субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, проведена работа по отбору и обоснованию необходимой социальной инфраструктуры. Приняты необходимые решения по финансированию. В рамках этого направления в течение 2018, 2019, 2020 годов на Дальнем Востоке будет построено 199 новых социальных объектов, в том числе 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, семь дворцов культуры, целый ряд спортивных сооружений", - сказал Трутнев, выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ.

Он добавил, что соцобъекты будут построены в рамках нового этапа работы по развитию Дальнего Востока, направленного на создание комфортных условий для жизни людей в центрах экономического роста региона.

Итоговая коллегия Минвостокразвития РФ проходит во вторник во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. На ней рассматриваются итоги развития Дальнего Востока за последние четыре года, планы работы министерства на 2018 год и следующий шестилетний период. В коллегии принимают участие Трутнев, руководители институтов развития - Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также губернаторы дальневосточных регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
2
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
3
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
4
Что известно о Сергее Скрипале
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
"Нафтогаз" считает неприемлемым предложение "Газпрома" по пересмотру или разрыву контракта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама