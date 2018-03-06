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Судно "Еруслан" продали во Владивостоке почти за 2 млн рублей

Общество
6 марта, 4:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, марта. /ТАСС

Судно около двух лет находилось в 8-10 км от Владивостока, теперь его владельцем стала компания "Алькор"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Судно «Еруслан» (Yeruslan), которое около двух лет стояло брошенным в акватории Амурского залива во Владивостоке, было продано на торгах за 1,96 млн рублей. Информация об этом появилась во вторник на сайте ФССП России.

Победителем в торгах стало ООО «Алькор».

Судно «Еруслан» было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., в качестве порта приписки — Пномпень (Камбоджа).

Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов из-за долгов по зарплате перед моряками. По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал экипажу более $200 тыс. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судно около двух лет находилось на рейде в Амурском заливе в 8−10 км от Владивостока. За это время оно было разграблено, а после загорелось и начало тонуть. Власти развернули спасательную операцию, по завершении которой судно отбуксировали в порт Славянка, где оно находится по сей день.

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