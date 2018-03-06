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СМИ: власти Малайзии могут оборудовать школы постами полиции

Общество
6 марта, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

В школах также установят камеры видеонаблюдения

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ТАСС, 6 марта. Министерство образования Малайзии рассматривает возможность оборудования местных школ постами полиции. Об этом сообщает во вторник газета The Star.

Как пояснил глава ведомства Махдзир Халид, в первую очередь речь идет об учебных заведениях, расположенных в наиболее опасных районах страны. "Сейчас насчитывается около 10,2 тысячи школ, и мы не можем просить полицию направить патрули в каждую школу, это слишком много", - сказал министр. По его оценкам, на первом этапе будет предложено несколько сот заведений для охраны.

Кроме того, Махдзир Халид напомнил, что в течение нынешнего года все школы будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Выступление министра последовало после недавнего убийства в штате Селангор 39-летнего мужчины, который встречал своего сына у ворот одной из школ. Руководитель местного управления полиции Мазлан Мансур отметил, что происшествие имеет отношение к противостоянию различных преступных группировок.

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