СМИ: министр экологического перехода Франции подал жалобу на еженедельник Ebdo за клевету

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Министр экологического перехода Франции Николя Юло подал жалобу за клевету на французский еженедельник Ebdo, опубликовавший в середине февраля материал об обвинениях министра в сексуальном насилии. Об этом во вторник сообщила газета Le Point.

Жалоба также затрагивает журналистов издания, выступивших авторами статьи. В материале сообщалось о том, что в 2008 году внучка известного политика, имя которого не называлось, обратилась в полицию из-за якобы имевшего место сексуального насилия со стороны Юло в 1997 году.

Сам министр назвал эти утверждения "позорными и необоснованными слухами". Тогда же Юло был допрошен полицией, после чего дело было закрыто.

62-летний Николя Юло - один из самых популярных министров во Франции. Стать министром экологии его приглашали Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Юло каждый раз отказывался. Он вошел в состав французского правительства только при нынешнем президенте Эмманюэле Макроне.

После того, как в СМИ появились слухи об обвинениях в насилии со стороны Юло, его репутация пошатнулась. Согласно опросу, проведенному в конце февраля, рейтинг популярности министра за минувший месяц снизился на 3%.