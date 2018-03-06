Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: министр экологического перехода Франции подал жалобу на еженедельник Ebdo за клевету

Общество
6 марта, 15:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, марта. /ТАСС

В середине февраля еженедельник опубликовал материал об обвинениях министра в сексуальном насилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Министр экологического перехода Франции Николя Юло подал жалобу за клевету на французский еженедельник Ebdo, опубликовавший в середине февраля материал об обвинениях министра в сексуальном насилии. Об этом во вторник сообщила газета Le Point.

Жалоба также затрагивает журналистов издания, выступивших авторами статьи. В материале сообщалось о том, что в 2008 году внучка известного политика, имя которого не называлось, обратилась в полицию из-за якобы имевшего место сексуального насилия со стороны Юло в 1997 году.

Сам министр назвал эти утверждения "позорными и необоснованными слухами". Тогда же Юло был допрошен полицией, после чего дело было закрыто.

62-летний Николя Юло - один из самых популярных министров во Франции. Стать министром экологии его приглашали Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Юло каждый раз отказывался. Он вошел в состав французского правительства только при нынешнем президенте Эмманюэле Макроне.

После того, как в СМИ появились слухи об обвинениях в насилии со стороны Юло, его репутация пошатнулась. Согласно опросу, проведенному в конце февраля, рейтинг популярности министра за минувший месяц снизился на 3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ширак, Жак Олланд, Франсуа Саркози, Николя Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама