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Путин назвал устаревшим штампом разделение профессий на мужские и женские

Общество
6 марта, 15:48 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 6, марта. /ТАСС

Президент отметил, что современные условия производства расширяют возможности, прежде всего, для женщин

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормально относится к тому, что женщины все чаще проявляют себя в традиционно мужских специальностях, и наоборот, так как современная техника и условия труда расширяют такие возможности.

Во время общения главы государства с участниками форум рабочей молодежи, который проходит на территории "Уралвагонзавода", девушка-инженер из Ижевска отметила, что в настоящее время все больше женщин выбирают традиционно мужеские профессии - инженеров, сварщиков и т.д., а мужчины, по ее словам, комфортно себя чувствуют в женских специальностях, становясь лучшими поварами или стилистами. Она поинтересовалась у президента, как он к этому относится.

"А вы?" - парировал президент. "Я нормально отношусь", - ответила инженер. "Я тоже", - заметил Путин.

Он подчеркнул, что наличие "мужских" и "женских" профессий - это штамп в общественном сознании. "И за этим штампом, как и за любым штампом, мало что стоит на самом деле", - сказал глава государства.

Путин рассказал, что его дед был поваром, а отец - мастером на вагоностроительном заводе в Ленинграде. "И отец, и дед - они были вполне довольны своей жизнью и городись тем, что они делают", - отметил президент. Он также обратил внимание, что женщины и раньше работали, например, на железной дороге - "костыли забивали, кувалдой махали, и ничего", а во время Великой Отечественной войны и вовсе работали во всех мужских профессиях, и воевали.

"Современные условия производства просто расширяют эти возможности, прежде всего, для женщин, конечно. То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным и женщины там проявляют себя очень эффективно", - констатировал Путин. "Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было. Если по душе - человек будет добиваться результата", - заключил президент.

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